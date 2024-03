Le tout nouveau Nothing Phone (2a) est disponible en précommande chez Free Mobile

Présenté au monde hier, le smartphone est désormais proposé sur le site de Free Mobile en précommande.

Pour la première fois, Free Mobile propose un appareil de la marque Nothing dans sa boutique en ligne. Il s’agit du tout nouveau modèle lancé par la marque Londonienne, le Phone (2a), qui est ainsi proposé en précommande avec une livraison à partir du 12 mars prochain.

Il est proposé dans deux coloris, noir et blanc, avec 256 Go de stockage. Au comptant, il coûte 399€, mais il est également possible d’étaler le paiement sur 24 mois grâce à Free Flex. Il faudra ainsi payer 99€ à la commande puis 10.99€/mois, avec une option d’achat à 36€. Cependant, si vous vous connectez avec vos identifiants Free Mobile, vous pourrez payer 49€ à la commande puis 12.99€/mois.

Nothing est une marque très nouvelle dans le monde des smartphones, avec un premier modèle lancé en 2022. L’entreprise affirme avoir l’ambition de “supprimer toutes les barrières entre les personnes et la technologie.” Dans cette optique, les appareils développés sont conçus pour être intuitifs, de bonne facture, mais aussi assez abordables. En termes de performances, le modèle embarque un processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro 5G avec 12 Gb de RAM et une batterie de 5000 mAh. Côté photographie, on peut compter sur un double capteur 50 MP, contre 32 MP pour les selfies.

Le Phone (2a) est le premier smartphone à proposer une coque unibody à 90° qui s’enroule autour des bords, créant ainsi une nouvelle dimension et une perspective inédite dans le design des téléphones, tout en intégrant de manière transparente le module à double appareil photo. La marque a en effet particulièrement soigné le design de son smartphone. Free a par ailleurs signé un partenariat exclusif avec la marque et présentera le modèle lors d’un évènement se déroulant à Paris, durant lequel cent packs collectors sont mis en jeu.

