Le saviez-vous : les abonnés Free peuvent contacter leur opérateur depuis l’étranger

Il est possible de contacter le service client de Free depuis l’étranger, un numéro dédié est accessible au prix d’un appel classique vers la France.

Un problème particulier ou une question sur son forfait depuis l’étranger ? Cela peut arriver, qui plus est pour les abonnés au forfait 250 Go de Free Mobile dont le nombre de destinations incluses en data (35 Go/mois) a de quoi faire des envieux. Mais il il faut le savoir, les numéros habitueks à savoir le 3244 et 1044 ne sont malheureusement pas disponibles lorsque vous sortez de nos frontières. Afin de contacter le service client de Free depuis n’importe quel pays , il vous faudra alors composer le +33 1 78 56 95 60, au prix d’un appel classique vers la France. Ce numéro est notamment indiqué dans le SMS reçu lors de votre arrivée dans un pays.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox