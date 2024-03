La messagerie vocale visuelle de Free Mobile pointe le bout de son nez de manière native sur les smartphones Android

Des abonnés Free Mobile disposent désormais de la messagerie vocale visuelle directement sur leur smartphone Android sans devoir passer par l’application dédiée ou leur espace abonné.

Pendant longtemps, la consultation de la messagerie vocale passait par la composition d’un numéro spécial et l’accès à un service vocal. Il fallait ensuite naviguer dans des menus à l’aide des touches du clavier pour accéder aux messages vocaux et les écouter. Les opérateurs proposent une seconde solution, plus simple avec la messagerie vocale visuelle. Grâce à une fonction directement intégrée dans le système d’exploitation ou grâce à une application à récupérer, tout se passe en effet depuis l’écran du smartphone. Plus besoin ainsi de composer le 666 dans le cas de Free.

La Messagerie Vocale Visuelle (MVV) est ainsi une fonctionnalité permettant de visualiser et de consulter la liste de tous les messages vocaux déposés par vos correspondants sur votre répondeur, directement depuis l’écran de votre téléphone. Pour activer la fonctionnalité, il suffit de se rendre dans l’espace abonné Free Mobile, dans la rubrique mes options puis de redémarrer son smartphone une fois l’option activée.

Pour les mobiles tournant sous Androïd, Free le concède, il peut-être nécessaire de télécharger l’application dédiée. Mais aujourd’hui, des abonnés constatent une évolution, la Messagerie Vocale Visuelle de Free Mobile devient native sur leur smartphone comme par exemple dans ces cas précis, à savoir sur un Poco X5 5G,

Il semblerait que Free Mobile ai activé la Messagerie Visuelle Vocale native Android sur de nouveaux terminaux, elle vient d'apparaître ce matin sur le POCO X5 5G. @Free_1337 pic.twitter.com/hRJHuFpmdd — Bastien (@bastien) February 27, 2024

C’est le cas aussi sur les smartphones Xiaomi 13 et certains OnePlus. Une mise à jour opérateur semble donc avoir été déployée sur un plus large panel de mobiles. De nombreux abonnés regrettent depuis de nombreuses années être dans l’obligation de passer par l’application Messagerie Vocale Free ou leur espace abonné pour lire leurs messages vocaux.

Cc @free, vous déployez la messagerie vocale visuelle native sur Android ? #FreeMobile pic.twitter.com/SbfVxSLw83 — 𝔽𝕣𝕖𝕕 ツ (@TheKartmann) February 23, 2024

