Free lance une nouvelle mise à jour d’Oqee sur iOS

L’application TV de Free se peaufine sur les iPhone et iPad

Dans une nouvelle version 2.3 de l’application TV OQEE by Free déployée actuellement, les développeurs annonce avoir optimisé l’interface pour les petits écrans et mis à jour l’illustration liée à un manque de contenus.

Proposée sans surcoût aux clients Freebox et aux abonnés au forfait 250 Go de Free Mobile, l’application donne accès à 220 chaînes TV en direct incluses et à de nombreux replay, ainsi qu’à certaines fonctionnalités avancées (contrôle du direct, start-over, etc…). Elle donne aussi la possibilité d’enregistrer sur le cloud des programmes ou encore d’accéder directement à Oqee Ciné et son catalogue de plus de 500 films et séries.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox