Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free voit la vie en mini, la Freebox surfe sur l’innovation…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

4 mars 2021 : grande migration de réseau pour de nombreux abonnés mobiles

Suite au rachat d’EI Telecom, les abonnés des différentes marques de l’opérateur virtuel changent de réseau pour utiliser exclusivement celui de Bouygues Telecom. L’opérateur a en effet annoncé, le 4 mars 2021, avoir démarré la migration des clients grand public d’EIT vers son réseau suite à son acquisition en fin 2020 Les sites webs des divers opérateurs membres d’EIT indiquent ainsi depuis qu’ils exploitent uniquement le réseau de Bouygues. La bascule a été progressive, s’effectuant tout au long de l’année.

05 mars 2021 : c’est officiel, il y a 10 millions d’abonnés fibre en France !

La barre est franchie mais il reste encore du chemin ! Le 05 mars 2021, l’Arcep dévoile son nouveau bilan du marché des services fixes à haut et très haut débit au quatrième trimestre de l’année 2020. En faisant le bilan de l’année 2020, on arrivait donc à un nombre total d’abonnements s’élevant à 10.4 millions en fibre optique, avec 3.3 millions d’accès supplémentaires sur l’année s’étant écoulée. Le plan THD continue d’avancer, avec l’ambition de proposer la fibre à tous les français en 2025.

6 mars 2008 : Free lance télésite

Un nouveau service apparaît en 2008 pour les abonnés Freebox : télésite. Le service permettra à tous les abonnés Freebox haut-débit de partager leur site web sur leur télévision et aux autres Freenautes s’ils le souhaitent. Il suffisait pour cela d’enregistrer le site web avec un nom et une description sur la Freebox. Il était également proposé aux utilisateurs du service “TV perso” d’intégrer leurs vidéos sur leurs télésites. Le service n’avait jamais réellement décollé, malgré quelques sites connus comme Tivio et ont été supprimés le 10 janvier 2017.

7 mars 1984 : les prémices d’un acteur majeur des téléphones mobiles Un anniversaire pour une entreprise qui aura marqué son époque sans réussir à s’installer durablement. Le 7 mars 1984, la société Reaserch in Motion était créée et si le nom ne vous dira pas grande chose, celui qu’elle adoptera en 2013 vous parlera certainement plus… Il s’agit en effet de BlackBerry ! Tout le monde a pu, à défaut d’en posséder un, en voir un en action. Ces petits téléphones compacts avec un clavier complet s’inscrivaient en total décalage avec leur époque, où la montée des téléphones tactiles et même des smartphones avait déjà commencé. La firme a cependant, en fin d’année dernière, annoncé mettre fin à toutes ses activités touchant au téléphone mobile après de longues années à vide… En avez-vous possédé un ? 9 mars 2005 : Free met un antispam à disposition des utilisateurs de son webmail Le webmail de Free s’est vu agrémenté, il y a 19 ans, d’une fonctionnalité importante pour un service de messagerie en ligne : une protection contre le spam. Issu d’une collaboration avec GOTO Software, le service complétait ainsi le système préexistant de filtrage d’emails “Mfilter”, déjà proposé par Free. Lancé le 9 mars 2005 ce service ne nécessitait qu’une connexion sur un site et était gratuit. A cette occasion, Free avait également lancé une nouvelle version de son webmail, avec de nouvelles fonctionnalités. En effet : personne n’aime le spam, si ? 😉 10 mars 2015 : Free lance la Freebox Mini 4K Free a lancé il y a 9 ans une nouvelle offre entrée de gamme combinant plusieurs innovations. Présentée au public le 10 mars 2015, la Freebox Mini 4K propose ainsi en première mondiale une box compatible avec la technologie 4K mais également une box intégrant Android TV. Lors de sa sortie, la Freebox mini 4K était proposée à 29.99€ dans une offre comprenant l’ADSL ou la Fibre, la téléphonie fixe ainsi que les différents services Freebox TV et toutes les fonctionnalités propre à Android TV. C’était d’ailleurs l’occasion pour Univers Freebox de publier ses premières vidéos sur YouTube avec une interview de Xavier Niel présentant le lancement de cette nouvelle Freebox.  10 mars 2015 : Free étend son offre Free Mobile destinée aux abonnés Freebox Free a donc frappé sur le fixe et le mobile ce jour, puisqu’en plus de sa présentation de la Freebox Mini 4K, l’opérateur a aussi décidé d’étendre une offre très appréciée concernant ses abonnements mobiles. Depuis le 10 mars 2015, il est en en effet possible de bénéficier non plus de deux, mais de quatre forfait mobile à tarif réduit si vous êtes déjà abonné Freebox. A l’époque, seul le forfait le plus cher était concerné par cette décision, le faisant passer de 19.99€/mois à 15.99€/mois. Voilà l’offre qui était proposé à l’époque

