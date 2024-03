Canal annonce la disparition de son application sur certains appareils à la fin du mois

La filiale Vivendi explique que le 31 mars marquera la fin du support de son application pour certains téléviseurs Samsung pour raison d’obsolescence technique.

Les évolutions de la plateforme Canal+/myCanal la rendent impossible à supporter sur certains appareils trop anciens. Après une annonce au sujet d’Android TV, qui prévoit la fin de myCanal sur les versions Android antérieure à la version 7.1, la filiale de Vivendi explique que certains téléviseurs Samsung ne seront bientôt plus compatibles avec son application.

Plus précisément, dès le 31 mars 2024, ce sont les gammes de téléviseurs sorties en 2015 et 2016 qui ne seront plus supportées. Vous pourrez toujours accéder à vos contenus sur le web via canalplus.com ou sur l’application CANAL+ depuis les matériels compatibles, comme potentiellement le décodeur de votre opérateur. Canal propose également de contacter le Service Clients CANAL+ au 0801 907 601 pour une mise à disposition d’un autre matériel de réception sans frais supplémentaires.

Si vous souhaitez vous assurer que votre téléviseur est concerné ou non, il suffit de vérifier en se basant sur le numéro de votre modèle. Canal explique comment :

L’année de votre Smart TV Samsung est désignée sur le numéro de série par la 5e lettre en partant du début ou de la fin selon le modèle du téléviseur :

Si le numéro commence par QE : il faut se référer au caractère en 5e position en partant de la fin.

Si le numéro commence par UE : il faut se référer au caractère en 5e position en partant du début.

Correspondances des lettres par gammes :

A = gamme 2021

= gamme T = gamme 2020

= gamme R = gamme 2019

= gamme N = gamme 2018

= gamme M = gamme 2017

= gamme K = gamme 2016

= gamme J = gamme 2015

= gamme H = gamme 2014

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox