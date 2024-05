Abonnés Freebox : l’un des quotidiens les plus lus en France débarque sur Cafeyn

Less articles de Ouest-France sont dès à présent disponibles sur la plateforme de presse en ligne Cafeyn.

Inclus dans l’offre Freebox Ultra et Delta mais aussi offert pendant 3 mois aux abonnés Pop et Révolution, Cafeyn intègre désormais un nouveau titre important dans son catalogue de presse en ligne déjà très fourni. “Nouveau venu, Ouest-France quotidien régional de référence, dont l’édition France (ainsi que l’édition des Jeux) est disponible dès maintenant sur Cafeyn”, a annoncé le Portail Free, le 14 mai.

Ouest-France s’impose depuis plusieurs années comme média généraliste sur de multiples supports numériques. En 2023, sur fixe, mobile et appli, le quotidien s’est positionné à la 2e place des médias d’information générale en France avec plus de 7 milliards de pages vues sur l’année (soit plus de 580 millions en moyenne par mois), a-t-il fait savoir. Et d’ajouter qu’avec plus de 1,9 milliard de visites en 2023 (soit 164 millions de visites tous les mois), il devient la 3e plateforme d’actualité.

Le service de presse Cafeyn compte lui environ 2.5 millions d’utilisateurs sur l’ensemble des marchés où il est présent. Du point de vue utilisateur, il entend évoluer avec une nouvelle version dont le lancement est prévu cette année. Dans son catalogue on retrouve notamment, Libération, Le Figaro, Le Point, L’Express, Le Parisien, , Stratégies, Science & Vie ou encore Elle, So Foot et RollingStone.

Selon une étude réalisé par la plateforme, le temps de lecture en 2023 de ses utilisateurs a progressé de 7% à 15 minutes par jour. Ses lecteurs ont consulté en moyenne 20 marques de presse différentes par mois l’année dernière contre 18 en 2022.

