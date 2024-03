Fibre, 4G et 5G : Free vous dit tout sur sa présence dans chacune des 13 régions françaises

Abonnés Freebox ou Free Mobile, vous voulez tout savoir sur la fibre et la couverture mobile de l’opérateur dans votre région ? Voici un bilan complet.

Du haut de ses 14,8 millions d’abonnés mobiles en France et 7,3 millions de clients fixes dont 5,2 millions en fibre optique, Free met poursuit le déploiement de ses réseaux 4G, 5G et fibre dans chacune des 13 régions françaises. De quoi disposer aujourd’hui de plus de 26 000 sites mobiles dans toute la France. Ce déploiement se poursuit avec l’ouverture de plus de 2 000 nouveaux sites par an pour répondre aux besoins des habitants, des entreprises et des collectivités. Aujourd’hui près d’un site mobile sur deux est déployé en dehors des zones très denses. L’ex-trublion couvre actuellement 99,5% de la population en 4G et 94,4% en 5G. Il a investi 7,6 milliards d’euros dans la couverture des territoires en France ces 5 dernières années.

Sur la fibre, Free a signé avec tous les RIP et a rendu éligibles 35 millions de foyers français à ses offres FTTH. En France métropolitaine, 99% des prises déployées dans les zones très denses et moyennement denses sont éligibles à la Fibre Free. Au total, la filiale d’Iliad réinvestit 25% de son chiffre d’affaires annuel chaque année dans la couverture des territoires.

Dans un soucis de transparence, l’opérateur a mis en ligne en novembre 2021 des dossiers présentant tous ses chiffres de déploiement et aussi tous les détails de sa présence dans chacune des régions françaises. Free dévoile notamment le nombre de prises déployées et le nom des RIP sur lesquels il propose ses offres, mais aussi la couverture mobile ou encore le nombre de collaborateurs et de boutiques Free. Le 4 mars 2024, l’opérateur a effectué une mise à jour de toutes ses données pour chaque dossier régional, à retrouver sur le site de sa maison-mère Iliad, directement sur cette page.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox