Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC gratuits à récupérer, dont un titre d’une licence culte

Plongez à nouveau dans un monde apocalyptique devenu culte ou optez pour une aventure bien plus poétique avec la sélection Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, deux nouveaux titres ont été ajouté à la sélection disponible. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Fallout 2 est la suite du jeu acclamé par la critique qui a fait sortir le RPG des donjons pour le plonger dans un futur rétro dynamique et apocalyptique. Cela fait 80 longues années que vos ancêtres n’ont pas foulé les friches. Alors que vous recherchez le kit de création du Jardin d’Eden pour sauver votre village primitif, votre chemin est parsemé de radiations paralysantes, de mutants mégalomanes et d’un flot incessant de mensonges, de tromperies et de traîtrises. Vous commencez à vous demander si quelqu’un a vraiment à gagner de ce nouveau monde courageux. En maîtrisant les compétences et les caractéristiques de survie de votre personnage, Fallout 2 vous mettra au défi de persévérer dans un monde post-nucléaire dont l’avenir se dessèche à chaque instant qui passe…

Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Scarf est un jeu d’aventure mêlant énigmes et plateformes 3D, proposant un voyage allégorique à travers des mondes magnifiques. Plongez-vous dans un conte métaphorique qui reflète ce que signifie être un héros. Avec votre écharpe comme seule alliée, votre mission est de piéger les âmes rebelles qui ont créé leur propre monde. Explorez de magnifiques paysages en 3D, chacun doté de ses propres mécanismes. Parcourez différents domaines et apprenez de nouvelles capacités qui vous permettront de surmonter des défis intéressants. Sautez, planez ou balancez-vous pour découvrir les secrets de ces nouveaux mondes. Découvrez une riche mythologie et reconstituez votre propre version des faits en explorant les mondes créés par les âmes. Scarf est un jeu au rythme lent qui vous permet de savourer la beauté de chaque instant. Créez des liens avec votre écharpe en forme de dragon qui, grâce à différentes capacités comme celles du planeur, du double saut et de la liane, vous aidera à découvrir la mythologie du monde.



Pour savoir comment récupérer ce jeu sur la plateforme Amazon Games, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox