Paramount+ lance un nouvel abonnement Premium en France

Le service s’était fait assez discret mais revient avec une offre Premium proposant la 4K et l’accès sur 4 appareils en simultané.

Il fait partie des services plus récemment arrivé en France, Paramount+ a fait son entrée sur le marché hexagonal en 2022 mais n’avait pour l’instant pas beaucoup fait parler de lui.

La plateforme a cependant lancé assez discrètement une nouvelle formule d’abonnement, au prix de 10.99€/mois, soit 3 euros plus chère que la seule offre proposée jusque là.

La différence par rapport à l’abonnement Standard réside dans la disponibilité de la 4K UHD sur la plateforme, le HDR10 et le Dolby Vision et Atmos. Une bonne nouvelle pour certains, puisque l’offre à 7.99€/mois ne proposait jusque-là que du full HD. De même, cette offre Premium peut être utilisée sur 4 appareils à la fois et pour l’instant, aucune mention d’un foyer limitant l’accès comme c’est le cas chez Netflix.

Paramount+ n’est cependant pas encore disponible sur les Freebox, si ce n’est par un moyen détourné en s’abonnant via Prime Video. Mais la formule Premium n’est pas proposée par ce biais.

Source : Alloforfait

