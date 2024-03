Totalement Fibrés : les Freebox se mettent à jour et Free Mobile “voyage, voyage”…etc

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous revenons sur les nouvelles mises à jour Freebox et leurs nouveautés mais aussi sur Free Mobile et ses offres qui s’enrichissent. Dans le Free Fight de la semaine, nous débattrons sur la stratégie commerciale des opérateurs sur les box, SFR est revenu à un prix fixe, est-ce une bonne idée ? Ce sera aussi l’occasion de répondre à vos questions dans la mesure du possible.



