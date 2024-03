Arrivée de 12 nouveautés gratuites et oscarisées pour tous les abonnés Freebox et au forfait le plus musclé de Free Mobile

Cette semaine sur OQEE Ciné, 12 films pour 26 Oscars.

Réservée aux abonnés Forfait Free 5G (250 Go ou illimité) et aux clients Freebox avec service TV, la plateforme AVOD de Free, continue de s’étoffer chaque semaine avec déjà plus de 500 films et séries dans son catalogue. Ce 17 février, de nouveaux contenus font leur apparition, et force est de constater qu’il y en a pour tous les goûts, le tout gratuitement sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD de votre Player TV Freebox ou via l’application OQEE by Free disponible sur de nombreux supports.

A l’occasion de la 96e cérémonie des Oscars 2024, prévue le 10 mars 2024 à Los Angeles. la plateforme de Free intègre ce week-end une sélection de 12 incontournables du cinéma primés aux Oscars :

All that jazz : que le spectacle commence… Fisher King, le Roi pêcheur Funny Girl Gandhi Jerry Maguire La chute du Faucon noir Mémoires d’une geisha Pour le pire et pour le meilleur Presque célèbre Rencontres du Troisième type Soleil de nuit Still Alice Vous êtes plus séries? Bingez la saison 5 de Rescue me, les héros du 11 septembre. Retour poignant à Ground Zero, triangle amoureux, match de boxe et alcoolisme, les pompiers de l’unité 62 de New York font face à autant de dangers dans leur vie privée qu’en mission! Ils passent leur temps à sauver des vies… mais qui sauve la leur?

