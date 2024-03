Free permet désormais de migrer sans frais de la Freebox Ultra vers son offre Essentiel, mais des questions se posent

C’est une première, Free permet de migrer vers une offre fixe “moins chère”. Les abonnés Freebox Ultra peuvent effectuer une migration vers l’offre Freebox Ultra Essentiel sans les contenus inclus hormis TV by Canal. Mais attention, cette bascule semble engendrer la perte de la promotion la première année.

Les abonnés Freebox Ultra qui n’auraient soudainement plus besoin de l’armada de services inclus comme Canal+ La Chaîne en Live, Netflix et Disney avec pub ou encore Amazon Prime et Universal+ peuvent dorénavant migrer sans frais vers l’offre inférieure de Free, à savoir la Freebox Ultra Essentiel. Pour effectuer une migration, il suffit de se rendre sur l’espace abonné Freebox dans la rubrique “Mon Abonnement”, puis “Changer pour l’offre Freebox Ultra Essentiel”. A première vue, l’abonnement passera automatiquement à 49,99€/mois comme le laisse penser la page dédiée, nous attendons une confirmation de l’opérateur. Cela sous-entend que l’année de promotion sera perdue sur l’offre Essentiel laquelle est proposée à 39,99€/mois pendant 1 an puis à 49,99€/mois. Celle-ci comprend le même serveur WiFi 7, 8 Gbit/s symétriques mais aussi le même Player TV avec seulement 280 chaînes dont TV by Canal inclus sans oublier l’avantage mobile etc.

Il faut rappeler que l’offre Freebox Ultra lancée fin janvier 2024 est quant à elle affichée à 49,99€/mois pendant 1 an puis 59,99€/mois sans engagement. Un abonné Freebox Ultra migrant aujourd’hui vers l’offre Essentiel devrait donc continuer de payer le même prix avec moins de services inclus. Il serait donc plutôt conseillé de migrer à la fin de l’année de promotion pour gagner 10€/mois sur son abonnement.

Résiliation de Canal+ La Chaîne en Live

Se pose aussi la question de la Chaîne Canal+ en Live. Cette offre incluse prend la forme d’un abonnement mensuel distinct souscrit directement auprès de la filiale de Vivendi. “En cas de résiliation ou de modification de votre abonnement Freebox Ultra, votre abonnement mensuel à Canal+ La chaine en live sera uniquement accessible via myCanal et payé directement auprès du groupe au tarif hors promotion de 15,99€/mois”, a fait savoir l’opérateur il y a quelques semaines. Il devrait donc être nécessaire de résilier soi-même La Chaîne Canal+ en Live en cas de migration.

