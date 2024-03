Le replay de la nouvelle chaîne gratuite TLC de Warner Discovery débarque sur les Freebox, mais il est payant

La nouvelle chaîne américaine de divertissement TLC est incluse pour tous les abonnés Freebox mais son service de replay est aujourd’hui intégré au Pack WB Family à 5,99€/mois.

Lancée à la place de Discovery Science le 26 février gratuitement sur Freebox Ultra, Delta, Révolution, min 4K, Pop, One et même Crystal, TLC du groupe Warner Discovery dispose également désormais de son propre service de rattrapage, accessible directement dans la rubrique replay de l’interface TV des box de l’opérateur ou encore d’OQEE et ses nombreux supports. Seul hic, si la chaîne américaine dédiée à la vie quotidienne, la santé, la parentalité, et la téléréalité est incluse dans le bouquet basic de Freebox TV (canal 64), ce n’est pas le cas de son replay.

Pour l’heure, celui-ci est payant et intégré au Pack WB Family affiché à 5,99€/mois lequel intègre Warner TV, Discovery investigation, Discovery Channel, Warner TV Next, TCM Cinema, Cartoonito, Cartoon Network et Boomerang+1. Reste à savoir s’il s’agit d’un bug ou d’une décision de l’opérateur. Sa prédécesseur, la chaîne Discovery Science, était elle aussi gratuite et son replay l’était également.

