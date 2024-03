Free Mobile envoie par mail une information concernant leurs communications à ses abonnés Série Free

L’opérateur ajoute également Monaco dans la liste des destinations incluses dans son offre Série Free et double le seuil maximum d’euros sur certains SMS+.

Après les abonnés au forfait à 19,99€/mois et 2€, c’est au tour des souscripteurs à l’offre Série Free de recevoir de nouvelles conditions applicables dans leur abonnement à travers un courriel envoyé par l’opérateur depuis 48 heures.

“Nous vous informons qu’à compter du 19 avril 2024, Monaco deviendra une destination incluse depuis l’étranger dans la liste des destinations d’Europe. Par conséquent, Monaco fera partie des destinations depuis lesquelles vous pourrez utiliser l’enveloppe internet à l’étranger en 4G de votre Série Free, et vous bénéficierez des appels, SMS et MMS illimités depuis Monaco vers Monaco, vers la France métropolitaine et vers Europe/DOM”, indique Free Mobile qui a également ajouté cette destination à ses deux offres historiques.

Dans le même temps, l’ex-trublion précise que lors du passage automatique au Forfait Free 5G à l’issue d’un an d’abonnement Série Free, les abonnés profiteront sans surcoût de 6 nouvelles destinations incluses dans les 35 Go/mois en 4G utilisables depuis l’étranger, à savoir la Bolivie, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama.

Autre nouveauté pour les abonnés Série Free, ils vont bénéficier désormais d’un seuil maximum de 20€, au lieu de 10€, pour les SMS+ effectués vers les numéros commençant par 9XXXX. Le prix de l’offre reste inchangé et toujours sans engagement. Actuellement, Free Mobile propose sa meilleure formule avec 140 Go à 9,99€/mois (18 Go DOM et Europe).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox