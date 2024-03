Free Mobile enrichit son forfait 2€ avec une nouvelle destination

Free Mobile ajoute le Principauté de Monaco dans les destinations incluses à l’étranger pour ses abonnés au forfait 2€.

A l’instar du forfait à 19,99€/mois mais dans une moindre mesure, Free enrichit ce 5 mars son forfait 2€, en ajoutant une destination. L’ex-trublion prévient actuellement les abonnés concernés par mail.

“Nous vous informons également qu’à compter du 19 avril 2024, Monaco deviendra une destination incluse depuis l’étranger dans la liste des destinations d’Europe”, indique l’opérateur.

Par conséquent, Monaco fera partie des destinations depuis lesquelles les abonnés pourront utiliser l’enveloppe internet à l’étranger de 50 Mo/mois en 4G ou plus si souscription à un booster (de 1 à 6 Go), mais aussi des 2h d’appels décomptées du volume d’appels du forfait ou des appels illimités si booster payant activé. Les SMS et MMS sont également illimités depuis Monaco vers Monaco, vers la France métropolitaine et vers Europe/DOM.

Afin de profiter de la couverture du réseau mobile monégasque, les abonnés français vont tous utiliser le réseau de Monaco Telecom à partir de ce 5 mars.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox