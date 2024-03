SFR passe au tarif fixe et aiguise ses prix face aux Freebox Révolution Light et Pop

Outre l’enrichissement de son offre Premium, SFR a également revu la grille tarifaire de ses box pour repasser intégralement à un tarif fixe, c’est fini pour les six mois de promotion.

Il avait été le premier à revenir intégralement au tarif fixe avec sa marque low-cost RED, c’est désormais le cas sur l’ensemble des box de SFR. Si le contenu des offres (hormis premium) ne change pas, les box de SFR sont ainsi proposées aux prix suivant :

Ancien tarif Nouveau tarif SFR Fibre Starter 22,99€/mois pendant six mois puis 34,99€/mois 29,99€/mois SFR Fibre Power 29,99€/mois pendant six mois puis 39,99€/mois 39,99€/mois SFR Fibre Premium 35,99€/mois pendant six mois et 46,99€/mois 44,99€/mois

À noter, si l’offre la plus onéreuse est proposée sans engagement, les deux autres propositions conservent un engagement de douze mois. On peut aussi remarquer que la Fibre Starter vient dorénavant se placer au même tarif que l’offre Freebox Révolution Light, trait pour trait.

La box Power quant à elle se retrouve à un tarif équivalent à celle de la Freebox Pop, mais seulement à partir de la deuxième année pour la petite box de l’opérateur de Xavier Niel. En effet, la Freebox Pop est actuellement proposée à 29.99€/mois pendant un an puis 39.99€/mois.

Comme le souligne Alloforfait, ce changement implique une certaine différence de prix la première année, puisqu’en prenant en compte les frais d’activation de 49€, les nouveaux abonnés Starter, Power et Premium paieront respectivement 12€, 24€ et 42€ de plus la première année (au total) que les clients ayant souscrit aux offres qui bénéficiaient d’un tarif promotionnel durant les six premiers mois.

Cependant, le changement devient avantageux sur le long terme, avec une économie plus ou moins importante : 60€ la deuxième année pour l’offre Starter, 36€ pour l’offre Power et 24€ pour l’offre Premium. À condition que les tarifs ne soient pas augmentés pour diverses raisons comme SFR ou Bouygues le font souvent, les offres deviennent donc plus intéressantes sur le long terme.

Le retour au prix fixe est un sujet dans les télécoms, c’est notamment un souhait de Free qui a d’ailleurs lancé sa Freebox Révolution Light avec ce type de tarif et a exprimé sa volonté de retourner à cette politique tarifaire. Bouygues Telecom et Orange pour leur part ont pour l’instant une offre proposant un tarif fixe, mais qui est une série spéciale, et leurs offres pérennes gardent une promotion la première année.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox