Abonnés Freebox Ultra, Pop et mini 4K : deux nouvelles chaînes spectaculaires sont disponibles gratuitement sur Pluto TV

Amateurs de gros véhicules et de courses-poursuites, vous allez être servis avec les deux nouvelles chaînes venant de rejoindre le catalogue de Pluto TV.

La plateforme de VOD financée par la publicité Pluto TV rajoute régulièrement de nouvelles chaînes, certaines étant thématiques et d’autres dédiées à un seul programme. Pour débuter le mois de mars, ce sont deux nouveaux canaux centrés autour de l’automobile qui sont proposés, mais avec chacun un angle particulier.

Tout d’abord, Monster Jam vous propose de suivre la plus grande et la plus respectée des compétitions de Monster trucks au monde. Des épreuves rapides et intenses menées par des véhicules impressionnants, de quoi en prendre plein la vue. Autre programme, très américain, proposé dans une nouvelle chaîne nommée Car Chase : les courses-poursuites automobiles. De réelles poursuites endiablées, filmées et suivies par des hélicoptères aux États-Unis, avec parfois des retransmissions en Live, telle est la promesse de cette chaîne.

Très simple d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, ce service propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animés, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox