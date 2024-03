Sosh casse le prix le prix de son offre fibre

La filiale Low Cost d’Orange brade la boîte Sosh fibre durant six mois sans engagement.

Sosh affiche une belle promotion sur son site. En effet, son offre internet plus fixe est actuellement proposée à 15.99 euros par mois pendant 6 mois puis 30,99 euros par mois. Proposée sans engagement, l’offre est disponible jusqu’au 4 avril prochain huit heures du matin.

La boîte Sosh comprend la Livebox 5 qui permet d’avoir des débits allant jusqu’à 300Mbit/s en téléchargement et 300Mbit/s en envoi. Côté téléphonie, les appels en illimités vers les fixes sont inclus en France Métropolitaine et DOM ainsi que ceux de 100 destinations à l’internationale.

À noter que l’Appli TV d’Orange est offerte sur demande pour profiter des chaînes incluses sur mobile, tablette et ordinateur. Pour 5 euros de plus par mois, vous pourrez profiter de la télévision et des chaînes TV d’Orange sur votre téléviseur avec le décodeur Ultra HD 4K ainsi que sur mobile, tablette et ordinateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox