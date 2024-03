M6 rafle les droits de la Coupe du monde de football 2026 face à TF1

Le groupe M6 a récupéré l’ensemble des matchs en clair de la Coupe du monde 2026 alors que TF1 n’a pas souhaité surenchérir.

Une surprise dans le monde de l’audiovisuel français. D’après les informations de RMC Sport, M6 a remporté l’ensemble des matchs en clair de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique et non TF1 qui avait acheté les droits de 2022.

La filiale de Bouygues Telecom avait pourtant postulé pour récupérer les droits, mais n’a pas souhaité surenchérir face à l’offre plus importante du groupe M6.

TF1 conserve pour sa part les matches de qualification pour le Mondial, ainsi que l’Euro 2028 et l’Euro féminin 2025.

