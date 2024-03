Apple écope d’une amende de 1,8 milliard d’euros pour abus de position dominante dans le streaming

La Commission européenne a rendu son verdict au sujet du marché du streaming de musique. Apple, condamné à payer une amende de 1,8 milliard d’euros, annonce faire appel.

Grosse prune pour la marque à la pomme. En effet, Apple est sanctionnée d’une amende de 1,8 milliard d’euros pour abus de position dominante sur le marché des applications de streaming de musique. La Commission reproche à Apple d’imposer des restrictions aux développeurs, les empêchant d’informer les utilisateurs et les orienter vers des offres moins chères en dehors de l’application. Aux yeux de la commission, cela se résume à des conditions commerciales déloyales qui ne ni nécessaires ni proportionnées pour les intérêts commerciaux d’Apple. De plus, Bruxelles estime que les utilisateurs ont bien plus mit la main au porte-monnaie à cause de la commission prélevée par Apple, qui varie entre 15 et 30 %.

En réaction à cette amende, Apple informe faire appel de la décision dans un communiqué et s’attaque directement à Spotify qui est à l’origine de la plainte auprès de la Commission. Dans ce même communiqué, Apple rappelle tous les efforts effectués pour que Spotify ait la place de numéro 1 aujourd’hui. Apple estime n’avoir fait aucun mal aux consommateurs européens, et qu’il n’a fait preuve d’aucun comportement anti-concurrentiel. ” Ironiquement, au nom de la concurrence, la décision d’aujourd’hui ne fait que consolider la position dominante d’une entreprise européenne prospère qui est le leader incontesté du marché de la musique numérique ” précise Apple dans ce même communiqué.

À noter que l’amende de 1,8 milliard d’euros est la troisième la plus élevée infligée par la Commission européenne ainsi que la première qui sanctionne Apple pour avoir transgressé les lois européennes.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox