Free Mobile envoie un mail à ses abonnés pour leur proposer un nouveau smartphone avec une tablette offerte

Une tablette Galaxy Tab A9+ WIFI 128Go Anthracite d’une valeur de 299,90 euros est offerte pour l’achat ou la location d’un Galaxy S24, S24+ ou S24 chez Free Mobile.

“Jusqu’au 3 avril, pour toute commande d’un Galaxy S24, profitez d’une tablette Galaxy Tab A9+ offerte”, c’est en substance le contenu d’un mail envoyé actuellement à ses abonnés mobiles qui ont accepté depuis leur espace abonné de recevoir des informations sur des produits et services qui peuvent leur correspondre.

Disponibles chez Free Mobile depuis fin janvier, les nouveaux flagships dopés à l’IA de Samsung revendiquent proposer une nouvelle façon de communiquer, de s’informer et de travailler avec par exemple de la traduction instantanée, même dans les appels, des messages optimisés et une retouche photo générative.

Si vous ne vous voyez pas débourser plus 1000€ pour acheter un smartphone, le Samsung Galaxy S24 est au rendez-vous. Proposé à 899€ pour sa version 128 Go , il bénéficie d’une ODR de 50€ et d’un bonus reprise de 100€. En passant par Free Flex en tant qu’abonné Free Mobile, comptez 99€ à la commande puis 28.99€/mois avec une option d’achat de 104€, contre 199€ puis 24.99€ si vous n’êtes pas abonné, sans compter les remises.

Et ce n’est donc pas tout puisque qu’une tablette Galaxy Tab A9+ WIFI 128Go Anthracite d’une valeur de 299,90 euros est offerte pour l’achat ou la location d’un Galaxy S24, S24+ ou S24 Ultra jusqu’en avril. Il suffira de suivre les instructions données sur cette page pour en bénéficier, rien de bien compliqué.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox