Free simplifie l’accès gratuit à Universal+ pour tous les abonnés, quelle que soit la Freebox

Vous pouvez maintenant accéder simplement à l’offre gratuite Universal+.

Free a intégré il y a une semaine les 4 chaînes Universal+ ainsi que le service de replay associé. Si tous les abonnés Freebox bénéficient d’un accès gratuit jusqu’au 31 mars, la démarche pour y accéder était jusqu’à maintenant différente suivant l’offre. Mais Free vient de simplifier tout cela.

En effet, selon nos constatations il n’y a désormais plus besoin de passer par l’espace abonné ou de souscrire à Universal+ depuis la Freebox, tous les abonnés y ont accès directement et gratuitement sans aucune manipulation à réaliser. Vous pouvez donc maintenant en profiter en toute simplicité en vous rendant directement sur les 4 chaînes Universal+ concernées. Et comme c’est le cas habituellement pour ce genre d’offre spéciale, la mise en clair sera stoppée automatiquement à partir du 31 mars, sauf si vous souhaitez continuer ou si vous disposez de l’offre Freebox Ultra ou Freebox Révolution avec TV by Canal puisque Universal+ est inclus tout au long de votre abonnement.

Cela concerne donc :

13ÈME RUE (canal 71)

SYFY (canal 72)

E! (canal 73)

DreamWorks (canal 148)

Et si vous ne connaissez pas ce que propose ces nouvelles chaînes, nous vous détaillons tout cela dans cet article.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox