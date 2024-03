Free lance une nouvelle mise à jour d’OQee sur Freebox POP, Android TV et FireOS, avec une petite amélioration

L’application TV de Free apporte une amélioration.

Free vient de déployer une nouvelle mise à jour d’OQee, sa plateforme de télévision. Cette nouvelle version estampillée 2.2.4 est ainsi en cours de déploiement progressif sur Player POP, Android TV et FireOS.

Cette mise à jour apporte deux petites évolutions :

Amélioration

Mise à jour de l’illustration liée à un manque de contenus

Correction

Optimisation des performances de l’application

Proposée sans surcoût aux clients Freebox et aux abonnés au forfait 250 Go de Free Mobile, l’application donne accès à au moins 220 chaînes TV en direct incluses et à de nombreux replay, ainsi qu’à certaines fonctionnalités avancées (contrôle du direct, start-over, etc…). Elle donne aussi la possibilité d’enregistrer sur le cloud des programmes ou encore d’accéder directement à Oqee Ciné et son catalogue de plus de 500 films et séries.

