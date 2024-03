Freebox : Le service de replay “Universal+”, et ses centaines de contenus, sont désormais offerts à tous les abonnés

Le service de Replay d’Universal+, qui est également un service de SVOD, est maintenant en clair directement pour tous les abonnés Freebox.

Après les 4 chaînes Universal+ qui sont devenues accessibles gratuitement et sans manipulation jusqu’au 31 mars, c’est au tour du service de replay associé. En effet selon nos constations, celui-ci est en accès libre, sans avoir à faire de démarche, pour tous les abonnés Freebox à l’occasion du lancement de l’offre et jusqu’à la fin du mois de mars.

Pour y accéder il suffit de vous rendre dans la rubrique Freebox replay et de cliquer tout simplement sur le service “Universal+” :

Celui-ci reprend les programmes des chaînes linéaires, à savoir Dreamworks, SyFy, E! et 13ème Rue, et permet également de visionner tous les contenus d’Universal+. Ce service est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Freebox Révolution avec TV by Canal mais tous les autres abonnés Freebox peuvent en bénéficier gratuitement jusqu’au 31 mars. Pour cela, il faut souscrire au service Universal+, qui est offert jusque fin mars, mais il faudra penser à se désabonner à l’issue de cette période de gratuité si vous ne souhaitez pas conserver ces contenus.

Si tous les abonnés Freebox ont accès gratuitement à ce service jusqu’au 31 mars, les abonnés Freebox Ultra et Freebox Révolution avec TV by Canal en bénéficient sans surcoût tout au long de leur abonnement.

