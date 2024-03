Free Mobile déploie officiellement sa messagerie vocale visuelle sur de nombreux smartphones Android, mais il y a des prérequis

Depuis l’été dernier, Free déploie petit à petit la Messagerie Vocale Visuelle en natif sous Android, mais n’avait jamais réellement communiqué sur le sujet. L’opérateur officialise aujourd’hui le déploiement et apporte quelques informations nécessaires pour bénéficier du service.

Passer par la composition d’un numéro spécial pour accéder à sa messagerie vocale sur Android, c’est bientôt fini. Free Mobile a initié cet été le déploiement de la Messagerie Vocale Visuelle (MVV), qui est une fonctionnalité permettant de visualiser et de consulter la liste de tous les messages vocaux déposés par vos correspondants sur votre répondeur, directement depuis l’écran de votre téléphone.

Un outil assez pratique dont le déploiement prend du temps, puisque après une disponibilité sur Samsung et Honor l’été dernier elle a été proposée plus récemment sur d’autres modèles comme le Poco X5 5G, le Xiaomi 13 et certains OnePlus. Le compte officiel Free 1337 a officialisé le déploiement ce matin sur X, en apportant des précisions importantes pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité sur son smartphone Android.

La MVV est ainsi en cours de déploiement pour tous les téléphones utilisant l’application “Téléphone” de Google par défaut, mais pour qu’elle apparaisse, il sera nécessaire de désinstaller l’application “Messagerie Vocale Free” et de mettre à jour l’application “Téléphone” de Google, avec une version 124.0.608164421 ou plus récente. Il vous faudra ensuite redémarrer votre appareil pour en profiter. A noter, aucune liste de modèles compatibles n’a pour l’instant été fournie par l’oéprateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox