Free va lancer une petite nouveauté étonnante et sympa pour l’afficheur de la Freebox

Une nouvelle version de l’application Freebox Connect est disponible en version bêta sur iOS. L’opérateur teste la possibilité “de retourner l’afficheur de la Freebox quand celle-ci est accrochée au mur.”

L’application Freebox Connect permet de gérer simplement et de manière précise le WiFi grâce à une kyrielle de fonctionnalités mais aussi contrôler l’état des équipements Freebox et vérifier qui est connecté à votre réseau. C’es aussi la que les abonnés Freebox Ultra peuvent gérer les fonctionnalités de la box (veille totale, extinction, réveil). Dans un nouvelle version 2.3 déployée hier via TesFlight sur les iPhone, Free teste une nouveauté plutôt utile dans un cas de figure assez précis : “nous avons ajouté la possibilité de retourner l’afficheur si vous décidez d’accrocher votre serveur Freebox au mur”, ont indiqué les développeurs. Les Freebox Ultra, Pop et Révolution sont donc concernées puisque cette fonctionnalité était déjà présente dans Freebox OS, avec la possibilité de pouvoir forcer l’orientation de l’afficheur en format “vertical” au lieu de “horizontal”.

Cette mise à jour de Freebox Connect ajoute également nouveau menu qui redirige vers l’assistance en cas de soucis et des astuces pour découvrir des fonctionnalités de l’application. La version grand public sera déployée très prochainement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox