Free ouvre une nouvelle migration vers sa Freebox Ultra pour ceux qui veulent plus que l’essentiel

Les abonnés Freebox Ultra Essentiel peuvent désormais migrer vers la Freebox Ultra et tous ses contenus inclus.

L’envie est devenue trop forte ? Et vous y voyez déjà un plus grand intérêt pour seulement 10€ de plus par mois ? Free permet désormais à ses abonnes Freebox Ultra Essentiel de migrer vers son offre premium Ultra laquelle inclut en plus du WiFi 7 et 8 Gbit/s symétriques une armada de services comme Netflix et Disney avec pub, Amazon Prime, Canal+ La Chaîne en Live, Universal+ et Canal+.

En se rendant dans l’espace abonné dans la rubrique “Changer mon offre”, la migration peut à présent être effectuée en quelques clics, et surtout sans frais. Free nous le confirme, cela n’occasionnera pas de perte de promotion pour ceux qui souhaiteraient effectuer la bascule dès à présent. Ils payeront ainsi 49,99€/mois jusqu’à la fin de la période de promotion en cours avant de passer à un abonnement facturé 59,99€/mois dès la seconde année, toujours sans engagement. Dans le sens inverse, les abonnés Ultra ont également désormais la possibilité de migrer vers l’offre Essentiel.

