Le Xiaomi 14, compatible WiFi 7, est finalement disponible chez Free Mobile avec plusieurs promos

Après près d’une semaine à apparaître sur le site de l’opérateur sans pouvoir être commandé, le tout dernier smartphone de Xiaomi est désormais accessible chez Free Mobile.

Un petit peu de retard chez Free, mais il est enfin là. Après avoir été lancé sur le marché français la semaine dernière, le Xiaomi 14 est enfin disponible sur le site web de l’opérateur de Xavier Niel. Le modèle proposé inclut 512 Go dans son coloris vert et propose notamment le WiFi 7, de quoi exploiter au maximum votre Freebox Ultra.

Vous pouvez le commander en bénéficiant d’une remise immédiate de 50€, mais aussi d’un bonus reprise de 150€ et d’une offre de remboursement du même montant, accessible jusqu’au 27 mars prochain en suivant la démarche indiquée dans cette brochure. Ce nouveau fleuron du fabricant chinois est ainsi proposé à 1049€ au comptant, mais vous pouvez étaler le paiement avec Free Flex en réglant 349€ à la commande puis 24.99€/mois.

Le Xiaomi 14 embarque une nouvelle génération d’optiques (3 objectifs) Leica avec une ouverture à f/1,6, la photographie étant l’un des points sur lequel il cherche le plus à séduire. On peut ainsi compter sur un premier capteur grand angle à 50 Mpixels, un ultra-grand angle avec 50 Mpixels et un téléobjectif 50 Mpixels. Pour les selfies, comptez 32 Mpixels. Côté performances, le Xiaomi 14 embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go de RAM, de quoi proposer un usage fluide et rapide et à la hauteur de ses concurrents premium.

L’une des particularités de ce smartphone est sa compatibilité avec le WiFi 7, caractéristique encore assez rare sur le marché du smartphone. Free 1337 affirme par ailleurs avoir réussi à obtenir d’excellents débits en 5G sur cet appareil, avec une 4G montant jusqu’à 846.98 Mb/s et une 5G allant chercher les 1886 Mb/s.

La batterie embarquée 4610 mAh permet autonomie accrue couplée à une charge rapide 90W de quoi atteindre les 100% en 31 minutes. Le Xiaomi 14 propose également un design soigné aux bords ultra-fins, son écran OLED C8 de 6,36 pouces offre une définition 2 2670 x 1 200 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox