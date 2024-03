Bouygues Telecom innove en proposant une clé TV avec sa box 5G

L’opérateur était le premier à proposer une box 5G en France, il est maintenant aussi le premier à proposer ce qui s’approche d’un player pour cette offre.

Une innovation qui ne paie pas forcément de mine, mais il fallait y penser. Si l’offre 5G fixe de Bouygues Telecom lancée en juin 2022 proposait déjà un accès à une offre TV en passant par une application disponible sur une sélection d’appareils, l’opérateur lance aujourd’hui sa clé B.Tv dédiée à sa box 5G.

Une évolution pensée pour “répondre aux attentes des 2/3 des clients de la 5G box qui regardent la « télévision » par le biais d’applications ou de la TNT et qui souhaitent bénéficier à la fois du Très Haut Débit et d’une expérience TV complète“. Cette clé qui prend la forme d’une sorte de chromecast peut être branchée directement au port HDMI de l’écran pour profiter d’une TV connectée. Une télécommande est évidemment fournie avec.

Cette offre permet ainsi d’accéder à B.TV+ avec plus de 180 chaînes TV en live, plus de replay et 35 bouquets et services disponibles. Du côté du “Server”, de la box en elle même, rien ne change, l’opérateur promet toujours un accès à des déibts pouvant aller jusqu’à 1.1 Gbit/s et le WiFi 6. À noter cependant, cette nouvelle offre est plus onéreuse que la version sans TV, puisque les mensualités passent à 44.99€/mois et la clé doit être achetée pour 20€ supplémentaires.

Pour l’heure les offres 5G fixe pour le grand public ne courent pas les rues : seul Orange en propose et sans justement l’option de télévision. Si Bouygues Telecom est le premier a proposer un système s’approchant d’une box classique avec un appareil pour la connectivité et un autre pour la télévision, on attend encore la proposition de Free, qui a teasé la préparation d’une box 5G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox