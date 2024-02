Le tout nouveau Xiaomi 14 apparaît dans la boutique en ligne de Free Mobile mais il y a un vrai hic

Affiché dans la boutique en ligne de Free Mobile depuis son lancement il y a quelques jours, le Xiaomi 14 est toujours “indisponible”.

Attendus depuis de longs mois après leur présentation en Chine en octobre dernier, les nouveaux flagships de Xiaomi ont débarqué il y a quelques jours sur le marché français, on retrouve ainsi le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Ultra. Si Orange, SFR et Bouygues Telecom les commercialisent déjà, ce n’est pas vraiment le cas encore chez Free Mobile.

En jetant un oeil à sa boutique en ligne, l’opérateur fait apparaître seulement le Xiaomi 14 avec 50€ de remise immédiate mais aussi une ODR de 150€ et 150€ de bonus reprise de votre smartphone, mais il y a un hic. Si le prix coût d’achat au comptant est affiché (899€ si remises et remboursements déduits) ainsi que les mensualités à verser via son offre de location avec option d’achat Free Flex, le smartphone du fabricant chinois est marqué comme “indisponible” depuis son entrée dans la boutique. Il est donc aujourd’hui impossible de le commander sur le site internet de l’opérateur.

Le Xiaomi 14 embarque une nouvelle génération d’optiques (3 objectifs) Leica avec une ouverture à f/1,6, un processeur Snapdragon 8 Gwen 3 offrant de très bonnes performances et une autonomie accrue, une charge rapide 90W de quoi atteindre les 100% en 31 minutes, un design soigné aux bords ultra-fins. son écran cran OLED C8 de 6,36 pouces offre une définition 2 2670 x 1 200 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox