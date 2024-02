Quoi de nouveau aujourd’hui sur le réseau de distribution de Free Mobile ?

Une nouvelle boutique Free vient d’ouvrir ses portes à Fontainebleau et renforce de plus en plus sa présence en Île-de-France.

“Un grand jour pour les Bellifontains. Free a choisi la ville de Fontainebleau pour ouvrir sa toute nouvelle boutique”, ce 28 février a en effet été l’occasion pour l’opérateur d’inaugurer sa première boutique dans cette ville située au sud-est de Paris en Seine-et-Marne, connue pour son opulent château du même nom. Cette nouvelle boutique se trouve en plein cœur du centre-ville de Fontainebleau, au 81 rue Grande, à deux pas des commerces et des lieux touristiques, un choix pas anodin.

Le maillage du réseau de distribution de Free continue ainsi de s’améliorer. Aujourd’hui, l’opérateur dispose de plus de 230 boutiques dans l’Hexagone. Il s’agit de sa troisième inauguration en l’espace d’un mois en Île-de-France après Chambourcy dans les Yvelines et Brétigny-sur-Orge en Essonne.

Les boutiques Free permettent de souscrire aux offres Freebox et forfaits mobiles de l’opérateur, d’essayer la nouvelle Freebox Ultra par exemple, d’accéder aux bornes libre-service et aux démonstrations de smartphones ou encore de prendre rendez-vous avec des conseillers.

D’autres ouvertures sont prochainement prévues à Libourne en Gironde, Longwy dans le Grand-Est, Montélimar dans la Drôme ou encore à Rodez dans l’Aveyron. Et pas seulement puisque l’opérateur a annoncé très récemment sa volonté d’ouvrir une huitième boutique dans les Yvelines, à Rambouillet.

Le point en Île-de-France

En septembre 2023 et selon ses chiffres, Free comptait près de 4500 collaborateurs en Île-de-France, plus de 40 boutiques. Sur le fixe, il disposait de 6 78 millions de prises fibre raccordables. Sur le mobile, l’opérateur couvrait 99,9% de la population couverte en 4G et 98,7% en 5G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox