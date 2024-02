Free Mobile frappe fort en lançant un nouveau forfait boosté en data à seulement 9,99€/mois

L’offre Sérié Free passe à 9,99€/mois pour 140 Go pendant 1 an. L’opérateur répond une fois de plus aux nouveaux forfaits attractifs de Red by SFR et Bouygues Telecom.

Répondre coûte de coûte aux offres de la concurrence, c’est la stratégie menée depuis plusieurs années par Free Mobile avec sa formule Série Free. Cela se vérifie une nouvelle fois ce 29 février, l’ex-trublion tient à séduire et marquer les esprits lui qui recrute plus que ses rivaux sur le segment depuis l’année 2022. Dès à présent, les nouveaux abonnés peuvent profiter d’une offre 140 Go pour 9,99€/mois pendant un, c’est mieux que la précédente qui incluait depuis début février 110 Go pour 10,99€/mois.

Cette nouvelle formule inclut également Appels, SMS, MMS illimités et Internet 18 Go/mois en 4G depuis Europe et DOM, ainsi que le service Free ligue 1. Cette offre propose uniquement une connectivité 4G. Elle a cependant été enrichie fin 2023 en devenant enfin compatible avec la VoWiFi et la VoLTE.

Au bout d’un an, les abonnés Série Free basculeront vers le forfait 5G de l’opérateur à 19,99€/mois avec 250 Go de data en France métropolitaine ainsi que 35 Go de dans 100 destinations partout dans le monde.

Côté concurrence, Red by SFR 130Go en 5G à 10,99€/mois,, idem pour Bouygues Telecom mais pour un euro de plus. Sosh est plus en retrait avec un forfait 4G 130 Go affiché à 15,99€ par mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox