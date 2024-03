Freebox Révolution Light versus SFR Fibre Starter, quelle est la meilleure offre à 29,99€/mois ?

La box d’entrée de gamme de SFR est passée au même prix, au centime près, que la Freebox Révolution Light, mais laquelle est la plus intéressante ? Univers Freebox vous propose un comparatif



SFR a revu intégralement sa politique pour passer au tarif fixe sur l’ensemble de ses box. Ce faisant, il a ainsi dû adapter ses prix par rapport aux précédentes propositions comprenant des promotions de six mois et, heureux hasard ou choix délibéré, le tarif de son offre entrée de gamme “Starter” a été fixé au même montant que la Freebox Révolution Light : 29.99€/mois.

Les deux offres lancées à près d’un mois d’intervalles, Free ayant revisité sa Freebox Révolution pour l’alléger et la proposer à un prix fixe et moins élevé le 30 janvier, sont donc strictement sur le même segment. Mais quelle est la proposition la plus alléchante ?

Les données saisies sont celles affichées au matin du 07 mars 2024. Si vous lisez cet article plus tard, les informations sont susceptibles de changer. Nous avons ainsi pris chaque offre dans sa présentation sur les sites des divers opérateurs, sans inclure les potentielles options proposées pouvant augmenter le tarif.

Prix et connectivité

Prix Freebox Révolution Light 29,99€/mois

Prix total sur deux ans : 719.76€

Sans engagement SFR Fibre Starter 29,99€/mois

Prix total sur deux ans : 719.76€

Engagement 12 mois Débits Freebox Révolution Light 1 Gbit/s en download et 600 Mbit/s en upload SFR Fibre Starter Jusqu’à 1 Gbit/s en download et 700 Mbit/s en upload WiFi Freebox Révolution Light WiFi 5 SFR Fibre Starter WiFi 5 Compatibilité ADSL Freebox Révolution Light Oui SFR Fibre Starter Oui

TV et Services

Nombre de chaînes incluses Freebox Révolution Light 230 chaînes TV, accessibles en mobilité via Oqee SFR Fibre Starter 180 chaînes Player Freebox Révolution Light Player Freebox Révolution HD, lecteur Blu-Ray, Game center SFR Fibre Starter Décodeur TV 4K Services SVOD inclus Freebox Révolution Light Prime Video , 6 mois offert puis 6,99€/mois sans engagement SFR Fibre Starter Non Services annexes Freebox Révolution Light Free Ligue 1

Oqee Ciné SFR Fibre Starter Non

Téléphonie et accessoires

Destinations incluses Freebox Révolution Light Illimité vers les fixes de + de 110 destinations SFR Fibre Starter Appels illimités depuis la France métropolitaine et les DOM vers les fixes de 100 destinations Avantage mobile inclus Freebox Révolution Light Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 15.99€/mois SFR Fibre Starter Les clients mobiles bénéficient de 200Go supplémentaires sur leur forfait mobile en attendant le raccordement (sur demande) Autres accessoires Freebox Révolution Light Serveur NAS 250 Go de stockage

Back-up 4G (sur demande) SFR Fibre Starter Non

Verdict : la Freebox Revolution Light plus complète

Contrairement aux offres premium, comparer des box à petit prix est généralement plus complexes, puisqu’elles se ressemblent bien plus et que moins d’aspects permettent souvent de les démarquer. Du point de vue de l’offre télécom dans son ensemble, la Révolution Light se démarque par son aspect très complet. Avec des débits quasi-équivalent, bien qu’un léger avantage sur l’upload soit à mettre au crédit de SFR et la même norme de WiFi, sur le point technique et connectivité, les offres sont plus que proches.

C’est dans la partie des contenus que la différence se crée : plus de chaînes TV, une offre découverte de Prime, cela peut être un argument décisif pour se tourner vers la Révolution Light. Les abonnés Freebox Révolution ont également la possibilité de bénéficier d’un avantage sur leurs forfaits mobiles pour accéder à un forfait illimité à 15.99€/mois. La différence peut aussi résider dans le player, celui de la Révolution est plus polyvalent, mais celui de SFR propose la 4K… Mais globalement, l’offre Freebox Révolution Light a plus de bons points que la Fibre Starter de SFR.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox