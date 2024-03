Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, dont un titre tiré d’une série populaire

Deux aventures narratives vous sont proposées dans la sélection de Prime Gaming cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, deux nouveaux titres ont été ajouté à la sélection disponible. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Dans Invincible Presents Atom Eve incarnez Atom Eve, personnage de la série Invincible disponible sur Prime Video dans un roman graphique à l’histoire unique avec des éléments de combat et de RPG. Vous pourrez choisir vos dialogues pour avancer dans l’histoire et dévoiler un mystère tout en équilibrant les dangers et les responsabilités d’une super héroïne avec les défis de la vie quotidienne. Le jeu a cependant déjà été offert auparavant, il est donc possible que vous l’ayez déjà récupéré.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Lorsqu’une nouvelle mission vous amène au Zenith Museum of Oddities, ce qui était censé être une affaire simple et rapide se transforme en un réseau complexe de duperies. Quelqu’un connaît votre passé et a préparé un hommage spécial à toutes vos affaires les plus importantes. Mais que veut-il et qu’adviendra-t-il des innocents qui se trouvent sur son chemin ? Vous aurez besoin de toutes vos compétences pour arrêter le dangereux ennemi qui menace d’utiliser votre passé contre vous dans Mystery Case Files: Moths to a Flame, nouveau chapitre palpitant de cette saga classique du jeu d’aventure avec objets cachés !



Pour savoir comment récupérer ce jeu sur la plateforme Amazon Games, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

