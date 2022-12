Free annonce offrir “une belle surprise de Noël” à ses abonnés Freebox Pop et Delta

L’opérateur offre à ses abonnés Freebox Pop et Delta 3 mois d’abonnement à Disney+.

Après avoir fait cadeau pendant 6 mois de Disney+ à ses abonnés Delta et Pop en 2021, Free récidive aujourd’hui à l’occasion des fêtes de Noël en offrant cette fois 3 mois d’abonnement à la plateforme de la firme aux grandes oreilles “pour toute nouvelle souscription aux offres Freebox Pop ou Freebox Delta et aux non abonnés Disney+”.

Selon nos constatations, les anciens abonnés Freebox peuvent en bénéficier directement dans l’Espace Abonné, rubrique Télévision puis Disney+.

Free vous réserve une belle surprise pour Noël 🎁

Abonnés Freebox Pop et Freebox Delta, profitez dès aujourd’hui de 3 mois inclus pour découvrir @DisneyPlusFr et retrouvez en famille vos programmes préférés ✨ pic.twitter.com/T5AkGmyOXp — Free (@free) December 14, 2022

L’abonnement passera une fois la période de gratuité écoulée à 8,99€/mois sans engagement. “La résiliation prendra effet à la fin de la période de facturation en cours”, précise Free. C’est par exemple l’occasion de découvrir le nouveau film d’animation Disney pour toute la famille : Avalonia, l’étrange voyage. Mais aussi les films et les contenus des marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, et de Star.



Vous pourrez accéder à l’intégralité des contenus Disney+, sur votre télévision avec vos appareils mobiles (smartphones, tablettes, consoles de jeux…) et profitez d’un accès jusqu’à 4 écrans en simultané. Créez jusqu’à 7 profils différents par compte, pour que toute la famille ait sa propre expérience.

L’abonnement à Disney+ se fait sur l’Espace Abonné Free, le service est accessible sur la Freebox depuis l’application Disney+ de l’interface TV ou le canal 132 de la Freebox.

