Il existe désormais plus de 4 millions de noms de domaine en .fr

Depuis lundi dernier, ce sont 4 millions de noms de domaine qui arborent le “.fr” qui sont utilisés chaque jour.

Un pallier a été franchi, annonce l’Association Française pour le nommage Internet en coopération (Afnic) en début de semaine. L’administration de ce domaine lui a été confiée en 1997, 11 ans après la création du .fr.

Le .fr est un ccTLD (pour country code Top-Level Domain), c’est-à-dire une extension nationale, comme il existe un .it pour l’Italie. Le .fr fait en effet partie du top 10 des ccTLD et a un des taux de croissance les plus élevés, explique l’Afnic. Elle rappelle que le .fr reste sûr, accessible mais aussi performant et peut être adopté facilement d’autant plus que depuis 2006, l’utilisation n’est plus réservée aux associations et entreprises françaises mais a été étendue à toute entreprise ou personne physique résidant dans l’Union Européenne.



La croissance du .fr était par ailleurs supérieure au .com sur le marché français avec 776 514 nouveaux noms de domaine créés. En 2022, ce sont entre 12 000 et 16 000 noms de domaines qui voient le jour chaque semaine et le .fr représente 38.75% de part de marché en France.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox