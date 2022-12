Abonnés Freebox : l’Apple TV passe à tvOS 16.2, voici les nouveautés

Une nouvelle mise à jour de l’Apple TV 4K a été déployée la nuit dernière. De nouvelles fonctionnalités sont au programme.

Disponible en guise de boîtier TV principal pour les abonnés Freebox Pop et Delta ou en multi-TV, l’Apple TV 4K se met à jour afin d’adopter une nouvelle version tvOS 16.2 de son système d’exploitation. Au rang des nouvelles fonctionnalités et améliorations, on retrouve la possibilité de configurer la reconnaissance vocale pour votre identifiant Apple sur un iPhone, iPad ou iPod touch, et utiliser Siri pour changer de profil ou pour obtenir des recommandations personnalisées sur l’Apple TV.

Par ailleurs, la nouvelle architecture de Maison est prise en charge. “Mettez à jour l’app Maison vers iOS 16.2 pour l’iPhone, iPadOS 16.2 pour l’iPad et macOS 13.1 pour le Mac pour bénéficier d’un contrôle plus efficace et fiable des appareils connectés dans votre domicile lorsque vous utilisez l’Apple TV comme concentrateur”, indique Apple.

On notera aussi un nouveau carrousel sur la page d’accueil de l’application Apple TV avec la présentation de les bandes-annonces de différents contenus originaux Apple TV+ ou d’autres plateformes.

Enfin, le support Apple Music Sing pour les abonnés Apple Music a été intégré de quoi contrôler le niveau des voix dans les titres pour une meilleure expérience de karaoké.

