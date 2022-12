Apple lance une nouvelle fonctionnalité sur son service de streaming musical

De quoi égayer vos soirées karaoké ou faciliter vos envies de pousser la chansonnette.

Apple a annoncé hier le lancement d’Apple Music Sing sur sa plateforme de streaming musicale. Le concept est assez simple : c’est un service de karaoké disponible directement depuis la plateforme Apple Music mais qui propose plusieurs fonctionnalités améliorant l’expérience.

En effet, au delà de la surbrillance du texte au fil de la musique, vous pouvez également régler le volume des paroles pour améliorer vos performances de chanteur ou réaliser le meilleur duo de tous les temps sous la douche. De plus, les paroles seront animées au rythme des chansons, avec l’affichage des choeurs et des paroles en simultanées. De plus, pour un moment de convivialité, il est possible d’opter pour un affichage en duo.

Le système sera disponible sur les iPhone, iPad et sur la nouvelle Apple TV 4K d’ici la fin du mois et 50 playlists ont été élaborées par Apple pour tester la fonctionnalité directement.

Source : BFM

