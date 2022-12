Réparer son iPhone ou son Mac soi-même est désormais possible en Europe mais…

Apple propose désormais une boutique de pièces détachées et outils permettant de réparer son iPhone ou son Mac en Europe.

Remplacer son écran cassé ou la batterie de son appareil Apple par ses propres moyens était jusque là réservé aux plus débrouillards sur le vieux continent. Lancé aux Etats-Unis il y a peu, le “Sel Service Repair” est désormais disponible pour les iPhones 12 et 13 ainsi que pour les Macs équipés de la puce Apple en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Pologne, Espagne, Suisse et au Royaume-Uni.

Le concept est assez simple : plus de 200 pièces détachées sont proposées dans cette boutique en ligne ainsi que les manuels de réparation pour permettre aux utilisateurs de réparer eux-même leur iPhone. Cependant, la firme de Cupertino précise que ces pièces, outils et manuels sont conçus pour être utilisés fréquemment pour des réparations professionnelles. Il est en effet possible de louer le kit d’outil nécessaire à votre réparation pour une durée d’une semaine et pour un montant de 49 dollars. Les prix des pièces détachées varient forcément : 75 euros pour une batterie d’iPhone 13, 192 euros pour le module d’appareil photo ou 327€ pour un écran.

Si cela peut paraître être une bonne nouvelle pour ceux ne désirant pas se rendre dans une boutique agréée pour réparer son matériel, les manipulations restent généralement hors de portée du grand public. Apple affirme en effet que le programme est pour les clients “avec une expérience dans l’exercice compliqué de réparer des appareils électroniques”.

Source : Usine Digitale

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox