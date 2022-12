Le saviez-vous : les abonnés Free peuvent facilement mettre leur Freebox Révolution, Delta et Pop aux couleurs de Noël

Choisir un nouveau fond d’écran la Freebox Révolution ou activer un économiseur d’écran personnalisé sur la Freebox Pop et Delta, voici comment passer aux couleurs de Noël pour les Freenautes.

Les fêtes de fin d’année approchent pour le bonheur des plus petits et des moins grands. Si vous avez déjà décoré votre sapin, vous pouvez faire de même avec votre Freebox.

Changer de fond d’écran sur votre Freebox Révolution

La mieux lotie est la Freebox Révolution, qui permet la seule box de l’opérateur à permettre de changer le fond d’écran de son interface, et ainsi passer aux couleurs de Noël. Si vous n’avez pas d’images sous la main, JolieFreebox.com, site entièrement consacré aux fonds d’écran de la Freebox Révolution peut vous venir en aide. Il vous suffit ensuite de télécharger le fond désiré sur votre Freebox (dans la section Mes Photos par exemple). Découvrez à ce propos notre tutoriel pour savoir comment changer le fond d’écran de votre Freebox Révolution.

Le nouvel écran de veille personnalisable du Player Révolution et Devialet

En plus de cette fonction, la Freebox Révolution permet depuis le 21 novembre d’installer un écran de veille personnalisable, une nouvelle fonctionnalité lancé également sur le Player Devialet de la Freebox Delta. Pour l’activer, il suffit de se rendre dans le menu “affichage” des Player concernés sous le nom de “réglages de l’écran de veille”.

Free en propose un par défaut, qui n’est pas aux couleurs de Noël. Heureusement, il est possible d’en choisir d’autres depuis le FreeStore.

Une nouvelle application dans le FreeStore offre d’autres possibilité. Baptisée Diaporama Screensaver, celle-ci vous permet alors de choisir des images libres de droit qui vont s’afficher à un intervalle régulier. Deux banques d’images sont proposées : Pixels et Pixabay. Les abonnés peuvent aussi eux même créer leur sélection d’images sur le disque dur de leur Freebox. De quoi transformer votre téléviseur en un véritable décor de Noël.

L’économiseur d’écran de la Freebox Pop

Tout comme la Freebox Delta, la Pop ne permet pas de changer le fond d’écran de son interface. Mais son player tournant sous Android permet d’activer un économiseur d’écran très facilement. De quoi laisser en veille votre Freebox Popmais avec de belles images, pourquoi pas de Noël s’affichant sur votre téléviseur.

Pour ce faire, un programme de base est présent, nommé Backdrop, mais si les images proposées ne vous conviennent pas et que vous voulez en changer, rien de plus simple. Il suffit pour cela de chercher les termes “Screensaver” ou “économiseur d’écran” sur le Play Store d’Android. Vous en trouverez de nombreux, de toute sorte, orientés nature, beaux paysages ou même sur le thème de l’espace. Il suffit simplement d’installer l’application qui vous a le plus tapé dans l’oeil. Durant nos recherches, nous avons par exemple repéré 4K Nature, Couleurs, Dreamy, Galaxy Generator ou encore Clock.

Une fois votre application choisie, il suffit de se rendre dans les paramètres de votre interface Android TV puis de cliquer sur “préférences relatives à l’appareil”. Optez ensuite pour l’option économiseur d’écran puis cliquez sur la première option. Reste ensuite à cocher celle que vous préférez parmi vos installations. De quoi changer par exemple en période de fête ou selon les saisons par exemple. Vous pouvez également choisir de faire en sorte que votre écran s’éteigne simplement, sans aucune image.

