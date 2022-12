Free apporte une amélioration à Oqee sur Apple TV

La version 1.17 d’Oqee sur l’Apple TV permet désormais de savoir quand interviendront les coupures pub lorsque vous regardez un programme en replay sur MYTF1 ou france.tv.

Les coupures pub dans la barre de progression pour les replays MYTF1 et france.tv sont désormais indiquées sur Oqee sur l’Apple TV à travers une nouvelle mise à jour 1.17, ont annoncé en début de semaine les développeurs Freebox. Les interruptions publicitaires sont matérialisées par de petits tirets verticaux jaunes.

Cette amélioration a également été implémentée progressivement à partir du 1er décembre sur iOS tout comme une nouvelle présentation des enregistrements dans l’onglet Ma Liste.

Avec l’interface TV Oqee by Free, tous les abonnés Freebox peuvent profiter de plus de 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses et du Replay inclus ainsi que des fonctions avancées comme le contrôle du direct, start-over, l’enregistrement. Disponible sur Player Pop, Android TV, Smart TV Samsung, l’application l’est aussi en mobilité sur les smartphones.

