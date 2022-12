L’ANFR lance enfin une version pour iPhone de son application pour connaître la puissance de votre réseau

Lancée en 2018, l’application Open Barres a longtemps été refusée sur l’App Store. L’ANFR annonce aujourd’hui que vous pouvez la télécharger.

Un an après l’appel de l’ANFR auprès d’Apple pour lancer son application sur les iPhone, c’est désormais fait. Une version d’Open Barres est dorénavant disponible sur l’Apple Store. Si Open Barres s’est longtemps vu refuser l’accès à iOS, c’est notamment dû au fait que pour fonctionner, l’accès à certaines informations est nécessaire. Or, “l’accès aux interfaces permettant de remonter les données nécessaires au fonctionnement de l’application nous est fermé sur le système d’exploitation iOS, à la différence d’Android”, expliquait l’ANFR il y a près d’un an. Une partie du problème est désormais résolu puisque l’application est désormais disponible.

Cette version de l’application proposée par l’ANFR vous permet de visualiser l’emplacement des sites télécoms à proximité de votre position, avec les opérateurs et les systèmes qui y sont installés, disposer de données mises à jour chaque semaine sur le déploiement des réseaux 5G ouverts au public en France métropolitaine, sans avoir besoin d’utiliser un téléphone 5G mais aussi de prendre connaissance des « bons comportements pour réduire son exposition aux ondes radiofréquences émises par les téléphones mobiles » publiés par le ministère en charge de la santé, le ministère en charge de l’environnement, l’Anses et l’ANFR, et adapter ainsi l’usage de votre téléphone mobile à ces recommandations

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox