Clin d’oeil : “la vitrine de tout ce que fait Orange” va fermer

Ouvert en 2016, le flagship parisien d’Orange va fermer ses portes en 2023.

Après la fermeture de la boutique emblématique des Champs-Elysées début 2022, Orange va se séparer de sa plus grande boutique située dans le quartier Opéra à Paris, et ce courant 2023. Ce concept store d’une surface de 2000 m2 était considéré comme « la vitrine de tout ce que fait Orange ». Plus de 6 ans plus tard, la stratégie de l’opérateur historique a évolué.

Contacté par Actu.fr, l’opérateur explique que cette boutique comptant près de 100 collaborateurs va être relocalisée dans le quartier Saint-Lazare, un site d’implantation plus petit a été choisi pour être au plus proche des grands magasins, de la gare et d’une clientèle de quartier..

« Ce projet s’inscrit dans le plan schéma directeur de la distribution présenté pour 2022. Il prévoit une démarche ciblée concernant nos très grands formats de boutiques pour les adapter aux tendances de marché (évolution des flux, digitalisation) et aux attentes de nos clients (proximité) », explique Orange. Selon lui, ces relocalisations engendre une dynamique commerciale plus positive.

Reste qu’en 2021, l’ex-France Télécom déjà fermé 38 boutiques en France, soit environ 10% de son parc. Dans une optique d’économiser 20% des coûts engendrés par ses points de ventes, l’opérateur entend basculer près de 200 magasins dans sa filiale Générale de Téléphone qui est déjà gestionnaire de 200 enseignes de l’opérateur historique. Le but est d’obtenir un réseau de distribution plus souple, avec une convention collective permettant des amplitudes horaires plus larges, moins de congés et moins d’intéressements. L’opération s’étalera de 2023 à 2026 et 1000 salariés seront concernés, bien qu’ils puissent refuser d’être transférés dans cette nouvelle branche.

L’articulation de ses 550 enseignes à travers l’Hexagone est en train de changer. La CFDT indique que “ces boutiques peuvent tourner avec une seule personne contre deux chez Orange“. D’après la CFE-CGC, la filiale permet d’économiser 20% des coûts d’exploitation et le transfert des magasins pourrait conduire au départ de plusieurs centaines de vendeurs.

Dans ce plan de réorganisation, la fermeture de certaines boutiques et l’ouverture d’autres plus menues sont également prévues, notamment en province, pour un total de 100 magasins supplémentaires promet Orange. Cependant, pour un représentant de la CFDT, “l’objectif est de réduire les boutiques pour baisser la masse salariale et les coûts d’Orange France“.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox