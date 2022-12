Google Play Store : des applications téléchargées plus de 2 millions de fois infectées par des malwares

Une fois de plus, plusieurs applications vérolées étaient disponibles sur le Google Play Store. Au total ces dernières comptabilisent plusieurs millions de téléchargements.

Dr.Web, un éditeur de solutions de cybersécurité a dévoilé la présence de plusieurs applications infectées par des malwares sur le magasin d’applications de Google. En effet, il semblerait que des analystes de logiciels malveillants ont détecté la présence de différentes sortes de malwares sur une dizaine d’applications différentes.

Parmi ces dernière, “Fast Cleaner & Cooling Master” abritait un cheval de Troie. Au travers de publicités, l’éditeur de l’application utilisait un proxy qui était ensuite activé par les malfrats pour y faire transiter du trafic. Ensuite, les applications nommées “Volume Music Equalizer”, “Bluetooth Device auto connect” et “Bluetooth & Wi-Fi & USB Driver” contenaient un nouveau module de logiciel publicitaire.

L’application représentant le plus grand danger se nomme TubeBox et cumule plus d’un million de téléchargements. Son fonctionnement faisait croire aux personnes qu’elles allaient gagner de l’argent ou des récompenses en regardant des publicités ou en réalisant des micro-tâches en ligne. Pour obtenir l’argent, les victimes de l’application devaient atteindre un certain montant. Cependant lorsque ces dernières l’atteignaient, il leur était impossible de récupérer l’argent, l’application indiquait systématiquement un problème. En résumé, c’est le développeur de l’application qui récoltait l’argent en faisant “travailler” les utilisateurs à sa place.

L’ensemble de ces applications ne sont plus disponibles sur le Google Play Store. Cependant si l’une d’entre-elles est installée sur votre smartphone, il faudra la désinstaller de toute urgence.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox