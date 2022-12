Freebox TV : lancement de 2 nouvelles françaises et d’un nouveau pack

De nouvelles chaînes jeunesse débarquent sur la Freebox et sont incluses dans un nouveau pack

Deux nouvelles chaînes chaînes françaises destinées principalement aux plus jeunes, mais pas uniquement, viennent de rejoindre le bouquet Freebox TV. Il s’agit de

TV Pitchoun +1, sur le canal 160 de Freebox TV. Il s’agit de la déclinaison de TV Pitchoun, décalée de 1heure. La chaîne propose une programmation riche et variée : émissions musicales, émissions en plateau avec des chroniqueurs : DIY, Défis, Histoire, Jeux de société, jeux vidéos, émission consacrée à la parentalité… mais aussi des chroniques extérieures : Les Aventures de Pitchoun, l’Interview Pitchoun.. le tout accompagné de dessin animé. Cette grille des programmes fait de TV Pitchoun une chaîne 100% familiale.

Pitchoun Kids Music, sur la canal 161 de Freebox TV. Il s’agit d’une chaîne musicale, avec des chansons et des clips en différentes langues, pour les plus jeunes, mais aussi des chansons plus variées mais toujours avec une animation adaptée aux enfants.

Ces deux nouvelles chaînes forment un nouveau pack avec la chaînes TV Pitchoun, qui était déjà présente sur le canal 159 de Freebox TV, ainsi que le replay de TV Pitchoun. Ce pack TV pitchoun est proposé au tarif de 1,99€/mois.

Pour accéder à ces nouvelle chaînes, il est nécessaire de redémarrer le Player de votre Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox