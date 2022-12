Xavier Niel prêt à reprendre certains actifs de M6 en plus de sa licence

Le fondateur de Free se prépare à candidater pour racheter les fréquences de M6 l’année prochaine et ses équipes planchent sur un dossier solide.

Rendez-vous le 16 janvier au plus tard pour une potentielle candidature officielle de la part de Xavier Niel. D’après les informations de la Tribune, les équipes de NJJ Médias sont en effet en train de réfléchir à un dossier concret pour l’appel à candidature dans le but de damer le pion à M6 et reprendre sa licence.

La procédure de réattribution a été lancée le sept décembre dernier par l’Arcom et si aucune décision n’est encore prise clairement, la préparation est en cours. En effet, cet appel à candidature comprend des auditions publiques et surtout l’impossibilité, une fois les projets déposés au plus tard le 23 janvier prochain, de négocier ou revenir sur l’offre pour repasser devant un concurrent. Les équipes de Xavier Niel estiment que leur projet est plus susceptible de convaincre l’Arcom que celui de la 6, ce qui pourrait les mettre en position de force.

Si un tel dossier était effectivement déposé et accepté, il s’agirait d’un véritable coup de tonnerre dans le milieu de l’audiovisuel français. Dans cette optique, des schémas où Xavier Niel pourrait reprendre certains actifs de M6 sont étudiés et la question de la concurrence juste est également abordée durant ces réflexions. En effet, Xavier Niel possédant le producteur Médiawan, il faut s’assurer qu’il ne soit pas privilégié par ce projet de télévision pour éviter que l’autorité de la concurrence ne s’oppose au projet.

Cet appel introduit également de nouveaux critères pour que l’Arcom apprécie chaque candidature. L’Autorité invite ainsi chaque candidats à s’engager en faveur des enjeux de société majeurs comme l’éducation aux médias, l’information et à la citoyenneté numérique mais aussi, la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique. De plus, les candidatures seront appréciées « au regard des critères fixés par la loi du 30 septembre 1986 et notamment de son intérêt pour le public, de son engagement en matière de soutien à la création, de sa contribution au pluralisme de l’information et des courants d’expression socio-culturels et des mesures prises en matière sociétale et de protection des publics ».

Source : La Tribune

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox