Iliad intéressé par le réseau fixe de Telecom Italia ?

La maison-mère de Free serait en contact avec Telecom Italia dans l’optique de racheter son réseau fixe. La Poste italienne et KKR également. Mais le chemin est encore très long.

Lever des liquidités pour réduire sa dette de 25 milliards d’euros et ainsi consolider ses finances, c’est vital aujourd’hui pour TIM en Italie. Si nouveau gouvernement italien a déclaré le mois dernier à identifier “les meilleures options favorables au marché” d’ici la fin de l’année, il a suspendu une offre prévue sur le réseau fixe de l’opérateur historique par le prêteur public CDP, un accord à plusieurs milliards entrant dans le cadre de la création du réseau unifié Open Fiber, qui semble tomber à l’eau.

Par conséquent, Telecom Italia étudie aujourd’hui l’intérêt des investisseurs en vue de la cession de ses actifs sur le fixe, révèle Reuters. Le fonds américain KKR dont la tentative de rachat de l’intégralité de TIM a échoué cette année, a récemment été approché selon des sources proches du dossier.

L’opérateur historique Italien aurait également eu des contacts avec Iliad et La Poste italienne, lesquels se sont refusés à tout commentaire. Après l’échec du rachat des activités italiennes de Vodafone, la maison-mère de Free pourrait avoir logiquement des vues sur le réseau fixe de TIM afin de voir plus grand sur la fibre dans le pays avec son Iliadbox. “Le gouvernement n’a pas encore lancé de pourparlers avec les parties prenantes de TIM y compris le principal investisseur Vivendi”, précise toutefois Reuters et d’ajouter que tout accord impliquant des investisseurs étrangers sera soumis à l’examen de l’Etat.

Après un lancement sur le fixe en début d’année, Iliad a annoncé en octobre un tout nouveau partenariat avec Fastweb pour proposer plus rapidement son offre à travers l’Italie et ainsi viser plus de 10 millions de logements d’ici début 2023.

Une nouvelle pierre à l’édifice des différents investissements réalisés par le cousin italien de Free, qui a déjà signé d’autres partenariats en ce sens, notamment avec Telecom Italia en août 2021.

