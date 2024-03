Free annonce inclure un répéteur WiFi 7 pour les abonnés à sa nouvelle Freebox Pop 100% fibre

Si vous souscrivez à la nouvelle Freebox Pop WiFi 7, il vous sera possible d’obtenir un répéteur WiFi 7 gratuitement sur demande via votre espace abonné. Vous pourrez également commander jusqu’à 3 boîtiers supplémentaires au prix de 20€ par unité.

Le répéteur WI-Fi 7 de la Freebox Ultra s’étend désormais à d’autres abonnés. En lançant ce 27 mars son nouveau serveur Freebox Pop 100% Fibre intégrant le WiFi 7 Bi-band (2 Gbit/s) à destination de ses nouveaux abonnés fibre, Free nous annonce que ceux-ci ” bénéficieront également d’un Répéteur Wi-FI 7 inclus sur demande”. Cette commande sera possible depuis l’Espace Abonné après leur souscription Freebox. Ils pourront commander jusqu’à 3 Répéteurs Wi-Fi 7 supplémentaires (20€/Répéteur).

Lancée avec la Freebox Ultra fin janvier, le répéteur WiFi 7 est également Bi-bande, il n’intègre pas la fréquence 6 GHz, tout comme le nouveau serveur Pop. Il permet d’étendre la portée du réseau sans fil dans les habitats de plus de 80 m2. Les abonnés Freebox Pop actuels vont pouvoir précommander ce nouveau serveur via leur espace abonné. Les abonnés fibre Révolution et mini 4K pourront quant à eux prochainement migrer vers cette offre. Dans les deux cas, des frais de 49€ seront facturés.

