La Fédération française de football victime d’une fuite de données

La Fédération française de football a été piratée. Les données de millions de joueurs se retrouvent en vente sur un forum de cybercriminels.

Une attaque informatique a touché la FFF, l’association chargée de l’organisation de la pratique du football en France. L’organisme en charge de la sécurité informatique a informé la Fédération que les informations de plusieurs millions de licences de football amateur ont fuité. Ces données ont été détournées à partir des inscriptions des joueurs, entraîneurs et arbitres qui ont une licence de football amateur en France. Les informations en possession du pirate et en vente sur un forum sont les noms et prénoms du joueur, le numéro de licence, l’adresse postale, adresse de courriel électronique et le numéro de téléphone.

La FFF a informé la CNIL de cette fuite de données comme l’exige la loi. Pour l’heure, l’ampleur de cette attaque n’est pas connue, mais une plainte a été déposée.

Source : Le Parisien

